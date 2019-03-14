Победы Хачанова, Федерера и Надаля – в видеообзоре 4-го круга Индиан-Уэллса

На турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) продолжаются матчи четвёртого круга. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.



Россиянин Карен Хачанов обыграл хозяина соревнований Джона Иснера – 6:4, 7:6 (7:1). Теннисисты встречались друг с другом в четвёртый раз, при этом американцу не удалось одержать ни одной победы. Следующим соперником россиянина станет Рафаэль Надаль.



Швейцарец Роджер Федерер не испытал серьёзных проблем во встрече с британцем Кайлом Эдмундом – 6:1, 6:4. Теннисисты проводили первый очный поединок.



Очередной проходной матч случился у испанца Рафаэля Надаля. Серба Филипа Краиновича он обыграл со счётом 6:3, 6:4.



Доминик Тим из Австралии одолел 40-летнего Иво Карловича из Хорватии – 6:4, 6:3.

Игра по-крупному. Индиан-Уэллс открывает суперсерию турниров В Индиан-Уэллсе лучшие теннисисты мира поборются за $ 18 млн призовых. Наоми Осаке придётся защищать прошлогодний титул и свою «единичку».