Федерер: не ожидал, что Сампрас придёт на мой матч в Индиан-Уэллсе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что мотивирует его выходить на корт и играть в 37 лет, завоевав 100 титулов в карьере.

«Брать подачи соперников, выигрывать матчи и турниры, играть при поддержке полных трибун, на которых есть, например, Пит Сампрас.

Не знал, что он будет на трибуне во время матча с Петером Гоёвчиком. Не знаю, хорошо это или плохо, потому как наверняка волновался бы, зная, что кумир моей молодости сидит в центре трибуны. Он был на матче Новака и говорил, что придёт ещё. Но я не думал, что на мой матч. Когда объявили, что Пит на трибуне, я был очень рад и взволнован. Мы до сих пор общаемся. Мне просто нравится смотреть, когда Пит играет в теннис. Он абсолютная легенда», — приводит слова Федерера The Tennis Channel.