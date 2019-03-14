Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер: не ожидал, что Сампрас придёт на мой матч в Индиан-Уэллсе

Федерер: не ожидал, что Сампрас придёт на мой матч в Индиан-Уэллсе
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что мотивирует его выходить на корт и играть в 37 лет, завоевав 100 титулов в карьере.

«Брать подачи соперников, выигрывать матчи и турниры, играть при поддержке полных трибун, на которых есть, например, Пит Сампрас.

Не знал, что он будет на трибуне во время матча с Петером Гоёвчиком. Не знаю, хорошо это или плохо, потому как наверняка волновался бы, зная, что кумир моей молодости сидит в центре трибуны. Он был на матче Новака и говорил, что придёт ещё. Но я не думал, что на мой матч. Когда объявили, что Пит на трибуне, я был очень рад и взволнован. Мы до сих пор общаемся. Мне просто нравится смотреть, когда Пит играет в теннис. Он абсолютная легенда», — приводит слова Федерера The Tennis Channel.

Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, обыграв Гоёвчика
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент