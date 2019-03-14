Тренер Шнайдер не поможет Чоричу в сезоне-2019 из-за проблем со здоровьем

Хорватский теннисист Борна Чорич объявил, что вынужден расстаться с одним из тренеров — Кики Шнайдером, который испытывает проблемы со здоровьем.

«Очень грустно объявить, что Кики Шнайдер не будет продолжать работать со мной до конца сезона из-за проблем со здоровьем. Он по-прежнему является важной частью моей команды. Надеюсь, в следующем сезоне он вернётся, и мы станем сильнее, чем когда-либо.

Мы знакомы с детства, и Кики всегда был рядом со мной, когда мне требовалась помощь. За последние 15 месяцев, с тех пор как мы работаем вместе каждый день, он оказал огромное влияние на мою карьеру и стал важной частью моего замечательного прошлого сезона.

Будь сильным, друг», — написал Чорич на своей странице в «Твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Борны Чорича.