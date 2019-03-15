Крейчикова: в конце второго сета и в решающей партии удача была на нашей стороне

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова поделились впечатлениями от победы в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США) в парном разряде, где они со счётом 5:7, 7:6 (7:5), [10:6] переиграли дуэт Чань Хаочин/Чань Латиша из Китайского Тайбэя.

Крейчикова и Синякова поборются за титул с представительницей Беларуси Ариной Соболенко и бельгийкой Элисе Мертенс.

«Думаю, мы в самом деле играли здорово: хорошо подавали, действовали на приёме, активно двигались по корту. Возможно, нам просто не повезло в некоторых розыгрышах. Однако в конце второго сета и в решающей партии удача уже улыбнулась нам. Нам удалось перевернуть ход встречи и выйти в финал. Это великолепный результат», — цитирует Крейчикову официальный сайт WTA.