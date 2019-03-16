Хачанов: разочарован, что снова проиграл Надалю, хотел победить

Российский теннисист Карен Хачанов (12) прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля (2) со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (2:7) на турнире в Индиан-Уэллсе.

«В ключевые моменты я играл неправильно, он был лучше меня и в итоге выиграл на двух тай-брейках. Я проиграл именно в ключевых моментах.

У него находится ответ на все возможные атаки, по-моему. А ещё он невероятен в защите. Когда вы хотите сыграть надёжнее, он внезапно контратакует, и вы снова проигрываете.

Думаю, он улучшил игру на всех покрытиях, поэтому побеждает во всех турнирах «Большого шлема», во всех «Мастерсах 1000», у него есть ответ на любую атаку. В игре с ним нужно использовать любые возможности, если они появляются.

Конечно, я разочарован, что снова проиграл ему. Я действительно хотел победить. Но есть и позитивная сторона. Я сыграл в Индиан-Уэллсе, особенно в этом матче, намного лучше, чем на предыдущих турнирах. Я продолжу улучшать свою игру и постараюсь выиграть в следующий раз», — приводит слова Хачанова Tennis World USA.