Кузнецова: теннис — это то, что я люблю, от чего меня прёт

Победительница двух турниров «Большого шлема», 33-летняя российская теннисистка Светлана Кузнецова, рассказала, что в 2019 году ещё ни разу не появлялась на корте, потому что залечивает травму колена.

«Сейчас я взяла перерыв и наслаждаюсь им. Думала о том, чтобы стать диджеем или музыкантом. Но всё-таки теннис — это то, что я люблю, от чего меня прёт. Поэтому в будущем я хотела бы передавать свой жизненный и спортивный опыт. Может, стану тренером, может, как-то иначе останусь в теннисе. Есть мысли об открытии собственной школы, но на это нужны время и силы, а пока я ещё готова поиграть», — приводит слова Кузнецовой «Лайф».

Последний раз Кузнецова играла на турнире WTA в Гуанчжоу в сентябре 2018 года.