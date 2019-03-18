Федерер: состояние тела держит меня в приподнятом настроении

37-летний швейцарец Роджер Федерер оценил своё физическое состояние после двухнедельного турнира в Индиан-Уэллсе (США). Теннисист вышел в финал соревнований, где уступил Доминику Тиму из Австралии.



«С моим телом всё в порядке, и это держит меня в приподнятом настроении. На протяжении последних трёх недель я играл официальные матчи практически каждый день. Очень рад этому факту.



«Сейчас я чувствую себя действительно хорошо, так почему бы мне не начать новый турнир? Я уверен в себе», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



Следующими соревнованиями, на которых сыграет Роджер, станет «Мастерс» в Майами, который пройдёт с 20 по 31 марта. В прошлом году Федерер проиграл в Майами на стадии второго раунда.

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