Федерер: сложно точно определить, что пошло не так

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал поражение австрийцу Доминику Тиму в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

«Я не слишком разочарован. Я только что столкнулся с тем, кто оказался немного лучше меня в тех моментах, которые действительно имели значение. Вот как всё случилось. Конечно, это поражение разочаровывает и расстраивает. Но постойте, я был в таких ситуациях уже очень много раз, так что очень быстро справляюсь с этим.

Трудно точно сказать, что пошло не так. Можно начать разбираться в этом, но тогда в конечном итоге неминуемо заблудишься, вместо того чтобы просто сказать, что он играл, может быть, немного лучше в моментах, когда этого требовали обстоятельства. Я не чувствовал себя плохо. У меня были свои шансы. Я оставался в игре.

Я рад за Доминика, который выиграл свой первый «Мастерс 1000». Это грандиозное событие. Я только что выиграл свой 100-й в Дубае и провёл здесь хорошую неделю. Действительно, нет причин расстраиваться", — цитирует Федерера официальный сайт ATP.