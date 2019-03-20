Навратилова: Андрееску играет, как Хингис, но с большей мощью

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова считает, что канадка Бьянка Андрееску может стать теннисисткой мирового уровня. Напомним, 18-летняя теннисистка сенсационно выиграла турнир категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США).



«Впервые о Бьянке я услышала лишь в январе, когда она вышла в финал турнира в Окленде, обыграв Возняцки и Винус Уильямс. Тогда я и представить не могла, что через два месяца она станет чемпионкой Индиан-Уэллса.



Думаю, что уже в ближайшее время Андрееску попадёт в топ-10, и, возможно, в ближайшем будущем мы все будем наблюдать за новым большим противостоянием Осаки и Андрееску.



Канадка играет очень разнообразно и неординарно. Её стиль можно сравнить с игрой Мартины Хингис, вот только Бьянка показывает куда более мощный теннис», – пишет Навратилова в собственной колонке на официальном сайте WTA.

Красота дня. Бьянка Андрееску – новая Золушка мирового тенниса Год назад Андрееску была в третьей сотне. Сейчас она рвётся в топ-20 – победа в Индиан-Уэллсе открыла ей путь в элиту.