Кудерметова и Звонарёва выступят на турнире в Рабате

Стал известен заявочный список теннисисток, которые подтвердили своё участие на турнире в Рабате, сообщает пресс-служба WTA. Первой ракеткой соревнований станет Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Также на турнире выступят британка Йоханна Конта, китаянки Чжэн Сайсай и Ван Яфань, Айла Томлянович из Австралии, Юлия Путинцева из Казахстана, гречанка Мария Саккари и бельгийка Элисон Ван Эйтванк.

От России заявлены Вероника Кудерметова и Вера Звонарёва.

Турнир категории International пройдёт с 27 апреля по 4 мая в Рабате (Марокко). Призовой фонд соревнований составляет $ 226 750.

Действующей победительницей соревнований является бельгийка Элисе Мертенс, которая в финале взяла верх над Айлой Томлянович со счётом 6:2, 7:6 (7:4).