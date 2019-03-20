Дельбонис вышел во второй круг «Мастерса» в Майами, обыграв Гоёвчика

Аргентинский теннисист Федерико Дельбонис вышел во второй круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В стартовом матче Дельбонис в двух сетах обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Дельбонис четырежды подал навылет, допусти 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. Гоёвчик подал 3 эйса, допустил 6 ошибок на подаче и реализовал 1 брейк.

Соперники впервые встретились в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами Дельбонис сыграет с 32-м сеяным австралийцем Джоном Миллманом.

Действующим победителем турнира в Майами является американец Джон Иснер, который в финале взял верх над Александром Зверевым из Германии со счётом 6:7 (4:7), 6:4. 6:4.