Типсаревич вышел во второй круг «Мастерса» в Майами, Кукушкин проиграл Андреосси

Сербский теннисист Янко Типсаревич вышел во второй круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В стартовом матче Типсаревич в двух сетах обыграл американца Брэдли Клана со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Типсаревич 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Клан подал 6 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

За выход в третий круг Типсаревич сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (22).

В других матчах первого круга представляющий Казахстан Михаил Кукушкин уступил аргентинцу Гидо Андреосси со счётом 6:7 (3:7), 4:6, а испанец Роберто Карбальес-Баэна нанёс поражение американцу Денису Кудле – 6:1, 6:2.

Следующим соперником Андреосси станет итальянец Фабио Фоньини (15), Карбальес-Баэна сыграет с хорватом Борной Чоричем (11).