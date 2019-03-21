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Типсаревич вышел во второй круг «Мастерса» в Майами, Кукушкин проиграл Андреосси

Типсаревич вышел во второй круг «Мастерса» в Майами, Кукушкин проиграл Андреосси
Теннис / ATP

Сербский теннисист Янко Типсаревич вышел во второй круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В стартовом матче Типсаревич в двух сетах обыграл американца Брэдли Клана со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Типсаревич 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. Клан подал 6 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

За выход в третий круг Типсаревич сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (22).

В других матчах первого круга представляющий Казахстан Михаил Кукушкин уступил аргентинцу Гидо Андреосси со счётом 6:7 (3:7), 4:6, а испанец Роберто Карбальес-Баэна нанёс поражение американцу Денису Кудле – 6:1, 6:2.

Следующим соперником Андреосси станет итальянец Фабио Фоньини (15), Карбальес-Баэна сыграет с хорватом Борной Чоричем (11).

20 марта 2019 года, среда. 22:05 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Янко Типсаревич
Сербия
Янко Типсаревич
Я. Типсаревич
2 : 0
Брэдли Клан
США
Брэдли Клан
Б. Клан
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
20 марта 2019 года, среда. 21:45 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Михаил Кукушкин
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
0 : 2
Гидо Андреосси
Аргентина
Гидо Андреосси
Г. Андреосси
1 2 3
           
6 3 4  
7 7 6  
           
20 марта 2019 года, среда. 20:40 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
2 : 0
Денис Кудла
США
Денис Кудла
Д. Кудла
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
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