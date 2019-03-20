Осака может потерять звание первой ракетки мира по итогам турнира в Майами

Японская теннисистка Наоми Осака может перестать возглавлять мировой рейтинг WTA после соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США).

На лидерскую позицию по итогам турнира кроме Осаки претендуют также чешка Петра Квитова, румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер и украинка Элина Свитолина. При этом Квитова и Свитолина могут впервые в карьере стать первой ракеткой мира. Наиболее предпочтительные шансы на смещение Осаки имеет именно Квитова.

Для того чтобы из борьбы за первую строчку в рейтинге выбыла Свитолина, Наоми достаточно выиграть один матч на турнире.

Кербер прекратит борьбу за престижное звание в том случае, если Осака выйдет в 1/4 финала соревнований.

Если же японка выйдет в финал Miami Open, звание первой ракеткой мира гарантированно останется за ней, вне зависимости от выступления её конкуренток.

Действующей победительницей этих соревнований является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

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