Джокович: цель на турнир в Майами? Быть лучшей версией самого себя

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал предстоящий «Мастерс» в Майами (США) и рассказал о своих главных целях.



«Турнир в Майами для меня особенный – именно здесь я выиграл свой первый «Мастерс» в 2007 году. Это открыло для меня множество дверей и заставило поверить в себя ещё больше. Я пытаюсь освежить те воспоминания и, пусть турнир и проводится уже в другом месте, чувствую себя готовым хорошо выступить здесь.



Я ничего не ожидаю от себя. Просто продолжаю усердно работать над собой, чтобы в итоге стать лучшей версией самого себя и достичь того уровня, на котором я был во время Открытого чемпионата Австралии. Если у меня это получится, то и в Майами я смогу зайти далеко по турнирной сетке», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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