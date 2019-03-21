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Федерер: надеюсь, мне удастся выиграть ещё несколько турниров, но не больше ста

Федерер: надеюсь, мне удастся выиграть ещё несколько турниров, но не больше ста
Теннис / ATP

37-летний швейцарец Роджер Федерер прокомментировал предстоящий турнир категории «Мастерс» в Майами.

«Сколько ещё титулов я выиграю? Не больше ста, – это точно. Надеюсь, что ещё несколько турниров мне покорятся, но в целом я рад и сотне трофеев. Кроме того, я был близок к успеху в Индиан-Уэллсе – проиграть этот финал было очень обидно, но что поделаешь, нужно продолжать работать и создавать новые возможности.

Сейчас самое важное для меня – это быть здоровым и получать удовольствие от тенниса. Я сосредоточен на том, чтобы выступить в Майами лучше, чем в прошлом сезоне», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.

В 2018 году Федерер проиграл австралийцу Танаси Коккинакису во втором раунде Miami Open.

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