Федерер: надеюсь, мне удастся выиграть ещё несколько турниров, но не больше ста

37-летний швейцарец Роджер Федерер прокомментировал предстоящий турнир категории «Мастерс» в Майами.



«Сколько ещё титулов я выиграю? Не больше ста, – это точно. Надеюсь, что ещё несколько турниров мне покорятся, но в целом я рад и сотне трофеев. Кроме того, я был близок к успеху в Индиан-Уэллсе – проиграть этот финал было очень обидно, но что поделаешь, нужно продолжать работать и создавать новые возможности.



Сейчас самое важное для меня – это быть здоровым и получать удовольствие от тенниса. Я сосредоточен на том, чтобы выступить в Майами лучше, чем в прошлом сезоне», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



В 2018 году Федерер проиграл австралийцу Танаси Коккинакису во втором раунде Miami Open.

100 – это только начало. Как Роджер Федерер шёл к юбилейному титулу Роджер Федерер стал вторым в истории теннисистом, чьё количество титулов выражается трёхзначным числом.