Младенович, Гаврилова и Кр. Плишкова уступили на старте турнира в Майами

Французская теннисистка Кристина Младенович в первом раунде турнира в Майами (США) уступила представительнице Китая Ван Яфань – 3:6, 3:6. В следующем круге китаянка встретится с украинкой Элиной Свитолиной (6).

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету француженки 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 8. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14.

В параллельном матче австралийка Дарья Гаврилова проиграла словачке Виктории Кужмовой – 4:6, 2:6. Во втором раунде она встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (31).

В другой встрече чешка Кристина Плишкова уступила представительнице Туниса Онс Жабер – 6:2, 3:6, 4:6.

WTA. Майами (США)

1-й круг

Татьяна Мария (Германия) – Анна Шмидлова (Словакия) – 6:4, 6:1

Каролина Мухова (Чехия) – Нао Хибино (Япония) – 6:3, 6:3

Моника Никулеску (Румыния) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:1, 6:2.