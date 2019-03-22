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Младенович, Гаврилова и Кр. Плишкова уступили на старте турнира в Майами

Младенович, Гаврилова и Кр. Плишкова уступили на старте турнира в Майами
Теннис / WTA

Французская теннисистка Кристина Младенович в первом раунде турнира в Майами (США) уступила представительнице Китая Ван Яфань – 3:6, 3:6. В следующем круге китаянка встретится с украинкой Элиной Свитолиной (6).

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету француженки 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 5 брейк-пойнтов из 8. Её соперница совершила 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14.

В параллельном матче австралийка Дарья Гаврилова проиграла словачке Виктории Кужмовой – 4:6, 2:6. Во втором раунде она встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (31).

В другой встрече чешка Кристина Плишкова уступила представительнице Туниса Онс Жабер – 6:2, 3:6, 4:6.

WTA. Майами (США)
1-й круг
Татьяна Мария (Германия) – Анна Шмидлова (Словакия) – 6:4, 6:1
Каролина Мухова (Чехия) – Нао Хибино (Япония) – 6:3, 6:3
Моника Никулеску (Румыния) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:1, 6:2.

21 марта 2019 года, четверг. 22:05 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
2 : 0
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
К. Младенович
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
21 марта 2019 года, четверг. 22:15 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
2 : 0
Дарья Гаврилова
Австралия
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
1 2 3
           
6 6  
4 2  
           
22 марта 2019 года, пятница. 01:15 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
2 : 1
Кристина Плишкова
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
2 6 6
6 3 4
           
22 марта 2019 года, пятница. 00:05 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анна Шмидлова
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
0 : 2
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
22 марта 2019 года, пятница. 00:00 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
2 : 0
Нао Хибино
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
22 марта 2019 года, пятница. 00:50 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Моника Никулеску
Румыния
Моника Никулеску
М. Никулеску
2 : 0
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
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