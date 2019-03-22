Маннарино встретится с Медведевым во втором раунде турнира в Майами

Американский теннисист Райлли Опелка (Q) вышел во второй круг турнира в Майами (США), взяв верх над представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом – 4:6, 6:3, 6:4. Следующим соперником Райлли станет аргентинец Диего Шварцман (21).

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету Опелки 25 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 6. Его соперник совершил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

В параллельной встрече француз Адриан Маннарино одержал волевую победу над словенцем Аляжем Бедене – 4:6, 6:4, 6:2. Во втором круге Маннарино встретится с россиянином Даниилом Медведевым (13).



ATP. Майами (США)

1-й круг

Филип Краинович (Сербия) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:4

Даниэль Эванс (Великобритания) – Малек Жазири (Тунис) – 6:2, 6:0.