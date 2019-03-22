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Маннарино встретится с Медведевым во втором раунде турнира в Майами

Маннарино встретится с Медведевым во втором раунде турнира в Майами
Теннис / ATP

Американский теннисист Райлли Опелка (Q) вышел во второй круг турнира в Майами (США), взяв верх над представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом – 4:6, 6:3, 6:4. Следующим соперником Райлли станет аргентинец Диего Шварцман (21).

Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. На счету Опелки 25 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 6. Его соперник совершил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

В параллельной встрече француз Адриан Маннарино одержал волевую победу над словенцем Аляжем Бедене – 4:6, 6:4, 6:2. Во втором круге Маннарино встретится с россиянином Даниилом Медведевым (13).

ATP. Майами (США)
1-й круг

Филип Краинович (Сербия) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:4
Даниэль Эванс (Великобритания) – Малек Жазири (Тунис) – 6:2, 6:0.

22 марта 2019 года, пятница. 02:40 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
2 : 1
Ян-Леннард Штруфф
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 2 3
           
4 6 6
6 3 4
           
22 марта 2019 года, пятница. 04:15 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
2 : 1
Аляж Бедене
Словения
Аляж Бедене
А. Бедене
1 2 3
           
4 6 6
6 4 2
           
22 марта 2019 года, пятница. 01:30 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
0 : 2
Филип Краинович
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
22 марта 2019 года, пятница. 02:20 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
2 : 0
Малек Жазири
Тунис
Малек Жазири
М. Жазири
1 2 3
           
6 6  
2 0  
           
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