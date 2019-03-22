Андрееску: отыгранный матчбол? Чем тяжелее битва, тем слаще победа

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала победу в первом раунде соревнований в Майами над румынкой Ириной Бегу со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Бьянка, на минувшей неделе выигравшая титул в Индиан-Уэллсе, по ходу встречи отыграла матчбол.



«Победа в Индиан-Уэллсе была невероятна, но если я выиграю титул и в Майами — это будет ещё более невероятно. Если я буду и дальше писать историю, то буду достигать своих целей. Для меня будет много значить, если моё имя будет рядом с именами великих чемпионок.

Отыгранный матчбол? Чем тяжелее битва, тем слаще победа. Я получила огромный опыт в этом матче. Но, надеюсь, дальше не придётся побеждать, отыгрывая матчболы.

Моей целью было попасть в основную сетку «Ролан Гаррос». Этого я уже добилась. Также я хочу с каждым матчем становиться лучше как игрок и как личность.



Я всегда стараюсь менять ритм. Чувствую, что это работает. Мне кажется, у многих соперниц возникают трудности, когда я так играю.

Я пока не осознала всего, чего добилась, но внимания от СМИ стало больше. У меня стали чаще просить автографы, люди приходят на мои тренировки и игры. Раньше такого не было", — цитирует Андрееску официальный сайт тура.

Следующей соперницей Бьянки будет американка Софья Кенин.