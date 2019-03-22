Осака вышла в третий круг Miami Open, Остапенко уступила Вондроушовой

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака пробилась в третий раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В трёх партиях она переиграла бельгийку Янину Викмайер – 6:0, 6:7 (3:7), 6:1.
Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. На счету Осаки 14 эйсов, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18. Её соперница отметилась 9 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком. Следующей соперницей Осаки станет Ше Сувэй из Китайского Тайбэя.
В параллельном матче Елена Остапенко из Латвии уступила 18-летней чешке Маркете Вондроушовой со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
Следующей соперницей Вондроушовой станет бельгийка Элисе Мертенс (16).
22 марта 2019 года, пятница. 19:45 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
2 : 0
Елена Остапенко
Е. Остапенко
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|1
22 марта 2019 года, пятница. 19:10 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
Н. Осака
2 : 1
Янина Викмайер
Я. Викмайер
|1
|2
|3
|
|6
|6 3
|6
|
|0
|7 7
|1
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