Осака вышла в третий круг Miami Open, Остапенко уступила Вондроушовой

Первая ракетка мира из Японии Наоми Осака пробилась в третий раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В трёх партиях она переиграла бельгийку Янину Викмайер – 6:0, 6:7 (3:7), 6:1.



Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут. На счету Осаки 14 эйсов, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18. Её соперница отметилась 9 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 1 брейком. Следующей соперницей Осаки станет Ше Сувэй из Китайского Тайбэя.



В параллельном матче Елена Остапенко из Латвии уступила 18-летней чешке Маркете Вондроушовой со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.



Следующей соперницей Вондроушовой станет бельгийка Элисе Мертенс (16).

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