В. Уильямс сыграет с Касаткиной в третьем круге турнира в Майами

Американская теннисистка Винус Уильямс пробилась в третий раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В двух партиях она оказалась сильнее испанки Карлы Суарес-Наварро (24) – 7:6 (7:4), 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету Уильямс 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Её соперница отметилась 4 двойными ошибками и 2 брейками.



Следующей соперницей Уильямс-старшей станет первая ракетка России Дарья Касаткина, ранее обыгравшая 15-летнюю американку Кори Гауфф.



Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.