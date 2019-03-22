В. Уильямс сыграет с Касаткиной в третьем круге турнира в Майами

Американская теннисистка Винус Уильямс пробилась в третий раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В двух партиях она оказалась сильнее испанки Карлы Суарес-Наварро (24) – 7:6 (7:4), 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету Уильямс 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Её соперница отметилась 4 двойными ошибками и 2 брейками.
Следующей соперницей Уильямс-старшей станет первая ракетка России Дарья Касаткина, ранее обыгравшая 15-летнюю американку Кори Гауфф.
Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
22 марта 2019 года, пятница. 21:30 МСК
Майами (ж). 2-й круг
Матч окончен
Винус Уильямс
В. Уильямс
2 : 0
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
|1
|2
|3
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|7 7
|6
|
|6 4
|1
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