Эдмунд: когда Ивашко проигрывает, он начинает играть более агрессивно

Представитель Великобритании Кайл Эдмунд прокомментировал результат матча второго круга на «Мастерсе» в Майами (США), где он в двух сетах обыграл белоруса Илью Ивашко со счётом 6:3, 6:2.

«Я контролировал большую часть матча. Он хороший игрок. Бросается в глаза, когда по ходу поединка он „загорается“, и это может быть опасно. Я замечал, что когда Ивашко проигрывает, он в самом деле начинает действовать более агрессивно. Это повторилось снова. Конечно, приятно побеждать на турнире серии „Мастерс 1000“, — приводит слова Эдмунда официальный сайт ATP.

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он нанёс поражение немцу Александру Звереву со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.