Серена Уильямс: знаю, что могу играть намного лучше

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от победы над представительницей Швеции Ребеккой Петерсон со счётом 6:3, 1:6, 6:1 во втором круге турнира категории Premier Mandatory в Майами (США).

«Я не слишком задумываюсь о своей игре. Не очень довольна выступлением, потому что почти всю минувшую неделю проболела. Было непросто, но я справилась.

Я не могла проиграть этот матч. Знаю, что могу играть намного лучше. Надо было это доказать. Я была полна решимости и подумала: «Что мне нужно сделать, чтобы победить?». Меня расстроило, что я не смогла показать свой уровень", — цитирует С. Уильямс официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Уильямс станет китаянка Ван Цян, обыгравшая Йоханну Конту из Великобритании.

Победы сестёр Уильямс, Халеп и Осаки — в обзоре матчей на турнире в Майами