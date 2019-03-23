Победы сестёр Уильямс, Халеп и Осаки — в обзоре матчей на турнире в Майами

Американская теннисистка Винус Уильямс пробилась в третий раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США), переиграв в двух партиях испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
Её сестра Серена Уильямс в трёх сетах нанесла поражение представительнице Швеции Ребекке Петерсон – 6:3, 1:6, 6:1.
Победы во втором круге также одержали румынка Симона Халеп, которая выиграла у американки Тэйлор Таунсенд со счётом 6:1, 6:3, и действующая чемпионка Miami Open Слоан Стивенс, оказавшаяся сильнее Онс Жабер (6:2, 6:3).
Ещё одним участником третьего раунда стала японка Наоми Осака. Первая ракетка мира сломила сопротивление представительницы Бельгии Янины Викмайер – 6:0, 6:7 (3:7), 6:1.
Видео доступно на "Чемпионате".
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