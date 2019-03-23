Гарсия вышла в 1/8 финала турнира в Майами, обыграв Гёргес

Французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в 1/8 финала турнира в Майами. В матче третьего круга соревнований 19-я сеяная Гарсия в двух сетах обыграла 15-ю ракетку турнира немку Юлию Гёргес со счётом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Гарсия 7 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Гёргес подала 5 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и упустила 6 возможностей взять подачу соперницы.

Гарсия в третий раз обыграла Гёргес в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3-0 в пользу француженки.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Гарсия сыграет с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой (3) и Донной Векич из Хорватии (26).