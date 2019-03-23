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Гарсия вышла в 1/8 финала турнира в Майами, обыграв Гёргес

Гарсия вышла в 1/8 финала турнира в Майами, обыграв Гёргес
Теннис / WTA

Французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в 1/8 финала турнира в Майами. В матче третьего круга соревнований 19-я сеяная Гарсия в двух сетах обыграла 15-ю ракетку турнира немку Юлию Гёргес со счётом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Гарсия 7 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Гёргес подала 5 эйсов, 1 раз ошиблась на подаче и упустила 6 возможностей взять подачу соперницы.

Гарсия в третий раз обыграла Гёргес в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 3-0 в пользу француженки.

За выход в четвертьфинал турнира в Майами Гарсия сыграет с победительницей матча между чешкой Петрой Квитовой (3) и Донной Векич из Хорватии (26).

23 марта 2019 года, суббота. 18:00 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
2 : 0
Юлия Гёргес
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
6 7  
0 5  
           
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