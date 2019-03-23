Медведев отдал всего 3 гейма Маннарино во втором круге «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. Во встрече второго круга соревнований, которая для 13-го сеяного Медведева стала первой на турнире, россиянин в двух сетах обыграл француза Адриана Маннарино со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался 1 час 10 минут. Медведев 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. Маннарино не подал ни одного эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк.

Медведев впервые выиграл у Маннарино в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 3-1 в пользу француза.

За выход в 1/8 финала Медведев сыграет с победителем матча между американцем Райлли Опелкой (Q) и аргентинцем Диего Шварцманом (21).