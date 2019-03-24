Осака прервала матч с Се Шувэй, чтобы поймать насекомое

На турнире категории Premier Mandatory в Майами (США) произошёл забавный эпизод. В матче третьего круга первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака, сделала паузу, чтобы поймать насекомое, которое попало на корт.

Видео также доступно в «твиттере» WTA.

Осака в трёх сетах проиграла 27-й сеяной, Се Шувэй из Китайского Тайбэя, со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Осака четырежды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. Се Шувэй не подала ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она оказалась сильнее Елены Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.