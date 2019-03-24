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Андрееску обыграла Кербер и в Майами, Бертенс оказалась сильнее Кужмовой

Андрееску обыграла Кербер и в Майами, Бертенс оказалась сильнее Кужмовой
Теннис / WTA

В третьем круге турнира категории Premier Mandatory в Майами (США) представительница Канады Бьянка Андрееску в трёх сетах нанесла поражение немке Анжелике Кербер, посеянной под восьмым номером, со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут.

18-летняя спортсменка дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Уроженка Бремена выполнила 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и сделала 4 брейка.

Напомним, неделю назад Андрееску победила Кербер в финале соревнований в Индиан-Уэллсе (США) — 6:4, 3:6, 6:4.

За выход в четвертьфинал 24-я ракетка мира поспорит с эстонкой Анетт Контавейт (21).

Женщины. Майами. Третий круг

Айла Томлянович (Австралия) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (4:7)

Виктория Кужмова (Словакия) — Кики Бертенс (Нидерланды) — 6:3, 0:6, 1:6

24 марта 2019 года, воскресенье. 06:15 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
2 : 1
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
1 2 3
           
6 4 6
4 6 1
           
24 марта 2019 года, воскресенье. 03:45 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 : 2
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
6 3 6 6 4
7 7 2 7 7
           
24 марта 2019 года, воскресенье. 01:05 МСК
Майами (ж). 3-й круг
Матч окончен
Виктория Кужмова
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
1 : 2
Кики Бертенс
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
6 0 1
3 6 6
           
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