Андрееску обыграла Кербер и в Майами, Бертенс оказалась сильнее Кужмовой

В третьем круге турнира категории Premier Mandatory в Майами (США) представительница Канады Бьянка Андрееску в трёх сетах нанесла поражение немке Анжелике Кербер, посеянной под восьмым номером, со счётом 6:4, 4:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут.
18-летняя спортсменка дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Уроженка Бремена выполнила 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и сделала 4 брейка.
Напомним, неделю назад Андрееску победила Кербер в финале соревнований в Индиан-Уэллсе (США) — 6:4, 3:6, 6:4.
За выход в четвертьфинал 24-я ракетка мира поспорит с эстонкой Анетт Контавейт (21).
Женщины. Майами. Третий круг
Айла Томлянович (Австралия) — Анетт Контавейт (Эстония) — 6:7 (3:7), 6:2, 6:7 (4:7)
Виктория Кужмова (Словакия) — Кики Бертенс (Нидерланды) — 6:3, 0:6, 1:6
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