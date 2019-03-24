Повторная победа Андрееску над Кербер и поражение Осаки — в обзоре игр в Майами

Датская теннисистка Каролина Возняцки пробилась в четвёртый раунд соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В двух партиях она переиграла представительницу Румынии Монику Никулеску – 6:4, 7:6 (7:4).

В 1/8 финала также вышла чешка Петра Квитова, обыграв в трёх сетах Донну Векич из Хорватии со счётом 6:4, 3:6, 6:4.

Успешно преодолела третий круг соревнований и канадка Бьянка Андрееску, которая нанесла поражение немке Анжелике Кербер — 6:4, 4:6, 6:1. Напомним, неделю назад 18-летняя спортсменка победила уроженку Бремена в финале соревнований в Индиан-Уэллсе (США).

Выступления на Miami Open в одиночном разряде завершила первая ракетка мира японка Наоми Осака, уступившая представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.

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