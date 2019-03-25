Джокович одолел Дельбониса в третьем раунде «Мастерса» в Майами

В третьем круге турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 сербский теннисист Новак Джокович (1) в трёх сетах нанёс поражение представителю Аргентины Федерико Дельбонису со счётом 7:5, 4:6, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.

В активе Джоковича 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 12. Дельбонис выполнил 7 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Джокович поборется с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (22), который в двух партиях обыграл представителя Италии Фабио Фоньини (15) со счётом 6:4, 6:4.

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.