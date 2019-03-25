Путинцева: в первом сете у меня всё валилось из рук

Представительница Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала победу в третьем круге турнира в Майами над Анастасией Севастовой из Латвии со счётом 1:6, 6:2, 6:3.

«Кажется, здесь я выступаю лучше, чем в Ки-Бискейне, но там мне тоже нравилось. Это было очень красивое место с отличными условиями. Местные корты мне также нравятся, хотя в начале матча было очень ветрено. Когда ветер утих, играть стало легче.

Противостоять Севастовой всегда непросто, потому что она достаёт много мячей и здорово бегает. Я ожидала непростой поединок и рада, что смогла победить.



После победы в двух матчах здесь я чувствовала уверенность. Проиграв первый сет, я подумала, что нужно продолжать бороться. Рада, что в итоге это сработало. По ходу встречи я играла всё лучше.

В первом сете у меня всё валилось из рук. Но в концовке партии я сказала себе, что должна бегать и адаптироваться к происходящему. Неважно, что счёт 1:5, нужно сражаться. Я стала бороться за каждый гейм. Внезапно я стала прибавлять, а уровень игры Севастовой упал. Ключевым стал гейм, когда я сделала брейк и повела 4:2. Тогда я поверила. что могу выиграть. Я стала попадать в корт даже при ветре. Это было важно.

Я тренируюсь во Флориде, так что знакома с условиями и была готова к ним. Кажется, корт мне подходит, покрытие здесь достаточно медленное. Мне здесь нравится", — цитирует Путинцеву официальный сайт тура.

Следующей соперницей Юлии будет чешка Каролина Плишкова.

«Эта игра пройдёт в другом стиле. Плишкова мощно подаёт и старается очень сильно бить по мячу. Я постараюсь подготовиться как можно лучше», — сказала Путинцева.