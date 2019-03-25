Вондроушова: здорово, что не пришлось играть третий сет

Чешка Маркета Вондроушова прокомментировала победу над бельгийкой Элисе Мертенс в третьем круге турнира в Майами со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

«Я отлично себя чувствовала на корте. Я довольна своей игрой. Это прекрасный турнир. Я так рада выходу в четвёртый круг. Это был непростой матч, потому что приходилось много бегать. Элисе — отличная теннисистка, так что мне пришлось нелегко. Здорово, что не пришлось играть третий сет.



Впереди игра четвёртого круга, так что мне точно легко не будет. Майами — прекрасное место, мне очень нравится новая арена", — приводит слова Вондроушовой официальный сайт тура.

Следующей соперницей Вондроушовой будет представительница Германии Татьяна Мария. Турнир завершится 30 марта.