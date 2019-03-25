Поражение Касаткиной от Винус Уильямс – в видеообзоре 3-го круга Miami Open

На турнире категории Premier Mandatory в Майами (США) продолжаются матчи третьего раунда. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.



Первая ракетка России Дарья Касаткина не сумела переиграть опытную Винус Уильямс – 3:6, 1:6.



Румынка Симона Халеп в непростом матче добыла волевую победу над представительницей Словении Полоной Херцог – 5:7, 7:6 (7:1), 6:2. За выход в четвертьфинал Симона поспорит с 38-летней Винус Уильямс.



Главной сенсацией игрового дня стало поражение действующей чемпионки соревнований из США Слоан Стивенс. В двух партиях она уступила немке Татьяне Марии – 3:6, 2:6.



Miami Open завершится в субботу, 30 марта.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».