Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Поражение Касаткиной от Винус Уильямс – в видеообзоре 3-го круга Miami Open

Поражение Касаткиной от Винус Уильямс – в видеообзоре 3-го круга Miami Open
Теннис / WTA

На турнире категории Premier Mandatory в Майами (США) продолжаются матчи третьего раунда. Вашему вниманию — видеообзор главных поединков игрового дня.

Первая ракетка России Дарья Касаткина не сумела переиграть опытную Винус Уильямс – 3:6, 1:6.

Румынка Симона Халеп в непростом матче добыла волевую победу над представительницей Словении Полоной Херцог – 5:7, 7:6 (7:1), 6:2. За выход в четвертьфинал Симона поспорит с 38-летней Винус Уильямс.

Главной сенсацией игрового дня стало поражение действующей чемпионки соревнований из США Слоан Стивенс. В двух партиях она уступила немке Татьяне Марии – 3:6, 2:6.

Miami Open завершится в субботу, 30 марта.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

След Серены Уильямс. В Майами знают, как потратить 500 млн долларов с толком
Что общего между теннисом и американским футболом, почему Осака значится в сетке дважды и кому достанется чек на 1,35 млн.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент