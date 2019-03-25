Джокович – о матче с Дельбонисом: во второй партии я потерял концентрацию

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой выход в четвёртый раунд «Мастерса» в Майами. В трёх партиях он обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счётом 7:5, 4:6, 6:1. Во второй партии Новак вёл с брейком, но растерял преимущество и даже проиграл сет.



«Честно говоря, во второй партии я потерял концентрацию. В ментальном плане я должен был сыграть гораздо лучше. Нельзя умалять заслуги и Федерико. Он здорово держал темп и в некоторые моменты управлял игрой. Я не так глубоко и сильно пробивал, чем он здорово пользовался. Здорово, что в третьей партии я выдал несколько прекрасных геймов и закрыл матч в свою пользу», – цитирует Джоковича официальный сайт АТР.



Следующим соперником первой ракетки мира станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

