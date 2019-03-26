Игрок «Манчестер Юнайтед»: Федерер – пример профессионала-долгожителя

Шотландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скот МакТоминай рассказал о своём отношении к теннису и Роджеру Федереру в частности.



«Федерер? Это пример профессионала, который на протяжении очень долгих лет находится на вершине игры. Играю ли я? Да, я доволен своим уровнем. Даже невзирая на то, что не имею много возможностей играть. Теннис – это далеко не самая простая игра. Ты постоянно должен двигаться, резко менять направление, а такие движения могут спровоцировать травму.



Я всегда смотрю Уимблдон и другие большие турниры. Я никогда не посещал большое соревнование, но это, безусловно, входит в список моих желаний», – цитирует МакТоминая Tennis World USA.

В данный момент 37-летний Федерер занимает пятую строчку в рейтинге АТР.