Федерер: чувствовал давление, потому что Краинович классно играет на приёме

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу в матче третьего раунда соревнований категории «Мастерс» в Майами (США). В трёх партиях он обыграл сербского теннисиста Филипа Краиновича – 7:5, 6:3.



«Думаю, в перую очередь сегодня я здорово играл на подаче. Знаю, что Филип классно принимает, особенно вторую подачу. Я чувствовал небольшое давление, понимая, что выполнять подачу нужно первым мячом.



Первые 10 геймов были очень напряжёнными, и лишь затем я смог оформить брейк. У меня был хороший 20-минутный отрезок, благодаря которому удалось создать комфортный задел. Думаю, он и стал ключевым моментом матча», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



Следующим соперником швейцарца станет представитель России Даниил Медведев.

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