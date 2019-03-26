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Контавейт ушла со счёта 0:4 в 3-м сете и стала первой полуфиналисткой Miami Open

Контавейт ушла со счёта 0:4 в 3-м сете и стала первой полуфиналисткой Miami Open
Теннис / WTA

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт добыла впечатляющую волевую победу в четвертьфинальной встрече соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). В трёх партиях она обыграла представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй – 3:6, 6:2, 7:5.

Стоит отметить, что эстонка уступала со счётом 0:4 в решающей партии, но сумела добиться победы и прохода в следующий раунд.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету Контавейт 2 эйса, 3 двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов. Её соперница отметилась 3 двойными ошибками и 6 брейками.

Следующей соперницей 27-й ракетки мира станет победительница пары Петра Квитова (Чехия, 3) – Эшли Барти (Австралия, 12).

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она переиграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

26 марта 2019 года, вторник. 21:10 МСК
Майами (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
1 : 2
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
6 2 5
3 6 7
           
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