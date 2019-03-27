Джокович: мне нужно пересмотреть подготовку к турнирам в Майами и Индиан-Уэллсе

Серб Новак Джокович прокомментировал своё раннее поражение на «Мастерсе» в Майами. В матче четвёртого круга он уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту – 6:1, 5:7, 3:6.



«Я не впервые проигрываю рано в Майами и Индиан-Уэллсе в течение одного года. Так было на протяжении последних лет. Определённо мне нужно переосмыслить, как я буду готовиться к этим турнирам в следующем году.



Сегодня у меня было слишком много проблем вне корта. Думаю, это немного повлияло на меня в игре. Я не чувствовал себя хорошо в физическом плане – как в Индиан-Уэллсе, так и в Майами.



Так или иначе, Роберто – хороший игрок. Поздравляю его с возвращением. Но встречу такого характера я не должен был проиграть. У меня было слишком много упущенных возможностей», – цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

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