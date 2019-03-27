Халеп вышла в полуфинал турнира в Майами, обыграв Ван Цян

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная под вторым номером на турнире категории Premier Mandatory в Майами (США), вышла в полуфинал соревнований. В двух партиях она обыграла китаянку Ван Цян (18) со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. На счету победительницы встречи 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов. Её соперница отметилась 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и 5 брейками.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

Следующей соперницей 3-й ракетки мира станет победительница пары Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Маркета Вондроушова (Чехия).

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она переиграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.