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Халеп вышла в полуфинал турнира в Майами, обыграв Ван Цян

Халеп вышла в полуфинал турнира в Майами, обыграв Ван Цян
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Симона Халеп, посеянная под вторым номером на турнире категории Premier Mandatory в Майами (США), вышла в полуфинал соревнований. В двух партиях она обыграла китаянку Ван Цян (18) со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. На счету победительницы встречи 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов. Её соперница отметилась 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и 5 брейками.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

Следующей соперницей 3-й ракетки мира станет победительница пары Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Маркета Вондроушова (Чехия).

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она переиграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

27 марта 2019 года, среда. 20:05 МСК
Майами (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Ван Цян
Китай
Ван Цян
В. Цян
0 : 2
Симона Халеп
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
4 5  
6 7  
           
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