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Барти вышла в финал турнира в Майами, обыграв Контавейт

Барти вышла в финал турнира в Майами, обыграв Контавейт
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Майами под 12-м номером, вышла в финал соревнований, обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт (21) – 6:3, 6:3. Это была первая личная встреча спортсменок.

Продолжительность противостояния составила 1 часа 17 минут. На счету Барти 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. Контавейт совершила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

В финале Барти сразится с победительницей противостояния Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Симона Халеп (Румыния, 2). В ближайшее время австралийка дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она переиграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

29 марта 2019 года, пятница. 01:15 МСК
Майами (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
0 : 2
Эшли Барти
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
3 3  
6 6  
           
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