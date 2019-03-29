Барти вышла в финал турнира в Майами, обыграв Контавейт

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Майами под 12-м номером, вышла в финал соревнований, обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт (21) – 6:3, 6:3. Это была первая личная встреча спортсменок.

Продолжительность противостояния составила 1 часа 17 минут. На счету Барти 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 9. Контавейт совершила 2 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

В финале Барти сразится с победительницей противостояния Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Симона Халеп (Румыния, 2). В ближайшее время австралийка дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша она переиграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.