Андерсон: Надаль обыгрывал меня и в 13 лет

Южноафриканец Кевин Андерсон рассказал о матче против Рафаэля Надаля в 13-летнем возрасте и пользе высокого роста в теннисе.



«Да, тогда Рафа победил меня. Думаю, это был грунтовый турнир в Барселоне. Я всегда считал свой рост преимуществом, особенно в контексте подачи. Рост позволяет вам создавать хорошие углы, а также помогает вашему преимуществу на старте розыгрыша. Несмотря на всё это, я тренирую подачу десятки тысяч раз.



Высокие игроки становятся всё более распространенными в теннисе. Некоторые люди сказали бы, что их проблема – это не самое быстрое передвижение по корту. Тем не менее кажется, что большая длина шага может быть и преимуществом. Возможно, самый сложный момент для нас заключается в смене направления», – цитирует Андерсона Tennis World USA.