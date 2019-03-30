Барти – 12-я теннисистка, снявшаяся с турнира в Чарльстоне

Австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила об отказе от участия в соревнованиях в Чарльстоне (США), которые стартуют на следующей неделе. Об этом сообщает Tennis World USA. Её место в основной сетке займёт американка Варвара Лепченко.



Интересно, что Барти стала двенадцатой теннисисткой, которая снялась с Volvo Car Open. Завтра, 30 марта, австралийка сыграет в финале турнира категории Premier Mandatory в Майами (США). Кроме того, в паре с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, Эшли добралась до полуфинала парных соревнований. Там девушки уступили Арине Соболенко и Элисе Мертенс.



Помимо Барти от участия в Volvo Car Open отказались: Леся Цуренко, Се Шувэй, Юлия Путинцева, Бьянка Андрееску, Камила Джорджи, Сайсай Чжен, Дарья Гаврилова, Онс Жабер, Александра Крунич, Ирина Бегу и Бернарда Пера.