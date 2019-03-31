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Россиянки узнали своих соперниц на старте турнира в Чарльстоне

Россиянки узнали своих соперниц на старте турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Стала известна сетка женского турнира категории Premier в Чарльстоне (США). Первый номер посева получила победительница соревнований 2016 года, американка Слоан Стивенс, второй — голландка Кики Бертенс, третий — представительница Беларуси Арина Соболенко, четвёртый — латвийская теннисистка Анастасия Севастова.

Первые 8 сеяных теннисисток вступят в борьбу со второго круга.

Российские теннисистки начнут турнир со второго круга. Наталья Вихлянцева на старте соревнований встретится с Татьяной Марией из Германии, Евгения Родина сразится с американкой Шелби Роджерс (WC), Вероника Кудерметова — с эстонкой Кайей Канепи, а Ирина Хромачёва — с ещё одной представительницей США Джессикой Пегулой.

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главный соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.

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