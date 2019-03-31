Победа Барти над Плишковой — в обзоре женского финала турнира в Майами

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала победительницей турнира категории Premier Mandatory в Майами (США).

В финальном матче 12-я сеяная соревнований Барти в двух сетах обыграла пятую ракетку турнира чешку Каролину Плишкову со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Барти 15 раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Плишкова подала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк.

Барти завоевала четвёртый титул в карьере и первый — в 2019 году. Для Барти победа на этих соревнованиях стала самой крупной в карьере.

Выиграв титул в Майами Барти дебютирует в топ-10 рейтинга WTA. В понедельник 22-летняя австралийка поднимется на девятое место.

Видеообзор финального матча доступен на «Чемпионате».