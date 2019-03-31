Пеннетта: Надаль невероятен на грунте, но не стоит недооценивать молодёжь

Известная в недавнем прошлом итальянская теннисистка, а ныне эксперт Eurosport Флавия Пеннетта поделилась ожиданиями от предстоящего грунтового сезона.

«Помимо «большой тройки» — Надаль, Федерер, Джокович, на которую всегда приятно посмотреть, — «Ролан Гаррос» в этом году будет очень интересен как у мужчин, так и среди женщин. Мы увидим смену поколений, и всегда найдётся игрок, который сможет победить ветеранов. Первым турниром на грунте станет «Мастерс» в Монте-Карло, куда возвращается Рафаэль, посмотрим, как он это сделает, потому что на грунте он играет невероятно.

Циципас, Тиафо, Шаповалов, Оже-Альяссим действительно хороши. К сожалению, Ник Кирьос пока выпадает, но он ещё относительно молод, а зрители начинают интересоваться новыми лицами. Хотя фанаты «большой четвёрки» могут думать иначе.

Для меня смотреть матчи — это самое сложное. Ты за пределами корта, тебе хочется советовать, помогать, но ты должна заткнуться. Когда ты больше не игрок, то видишь многое по-другому и не можешь в это поверить», — приводит слова Пеннетты Tennis World USA.