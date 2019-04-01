Родина потерпела поражение в первом круге турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Евгения Родина неудачно стартовала на соревнованиях в Чарльстоне (США), уступив в двух сетах хозяйке кортов Шелби Роджерс со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.

30-летняя уроженка Москвы не выполнила ни одного эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. В активе её визави 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Роджерс поборется с латвийкой Еленой Остапенко, посеянной под 10-м номером.

Женщины. Чарльстон. Первый круг

Франческа ди Лоренцо (США) — Алёна Большова-Садойнов (Испания) — 3:6, 5:7

Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.