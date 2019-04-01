Родина потерпела поражение в первом круге турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Евгения Родина неудачно стартовала на соревнованиях в Чарльстоне (США), уступив в двух сетах хозяйке кортов Шелби Роджерс со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут.
30-летняя уроженка Москвы не выполнила ни одного эйса, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. В активе её визави 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов.
За выход в третий круг Роджерс поборется с латвийкой Еленой Остапенко, посеянной под 10-м номером.
Женщины. Чарльстон. Первый круг
Франческа ди Лоренцо (США) — Алёна Большова-Садойнов (Испания) — 3:6, 5:7
Турнир в Чарльстоне традиционно открывает грунтовый сезон, главным соревнованием которого станет Открытый чемпионат Франции.
01 апреля 2019 года, понедельник. 21:40 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
2 : 0
68
Евгения Родина
Е. Родина
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
01 апреля 2019 года, понедельник. 21:30 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
167
Франческа ди Лоренцо
Ф. ди Лоренцо
0 : 2
147
Алёна Большова-Садойнов
А. Большова-Садойнов
|1
|2
|3
|
|3
|5
|
|6
|7
Павлюченкова. Перезагрузка в счастливом Монтеррее
На первой неделе апреля разыгрывается крупный турнир в Чарльстоне и удачный для Павлюченковой Монтеррей. У мужчин – недельная пауза.