Гёргес узнала имя соперницы во втором круге турнира в Чарльстоне

На старте турнира в Чарльстоне (США) австралийка Астра Шарма, пробившаяся в основную сетку соревнований через квалификацию, в трёх сетах проиграла хозяйке кортов Тэйлор Таунсенд — 6:3, 2:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

22-летняя уроженка Чикаго выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Шарма дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в третий круг Таунсенд сразится с представительницей Германии Юлией Гёргес (7).

В этом году первый номер посева получила победительница соревнований 2016 года американка Слоан Стивенс, второй — голландка Кики Бертенс, третий — представительница Беларуси Арина Соболенко, четвёртый — Анастасия Севастова из Латвии. Первые 8 сеяных теннисисток вступят в борьбу со второго раунда.