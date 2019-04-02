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Гёргес узнала имя соперницы во втором круге турнира в Чарльстоне

Гёргес узнала имя соперницы во втором круге турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

На старте турнира в Чарльстоне (США) австралийка Астра Шарма, пробившаяся в основную сетку соревнований через квалификацию, в трёх сетах проиграла хозяйке кортов Тэйлор Таунсенд — 6:3, 2:6, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

22-летняя уроженка Чикаго выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Шарма дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

За выход в третий круг Таунсенд сразится с представительницей Германии Юлией Гёргес (7).

В этом году первый номер посева получила победительница соревнований 2016 года американка Слоан Стивенс, второй — голландка Кики Бертенс, третий — представительница Беларуси Арина Соболенко, четвёртый — Анастасия Севастова из Латвии. Первые 8 сеяных теннисисток вступят в борьбу со второго раунда.

01 апреля 2019 года, понедельник. 22:35 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Астра Шарма
142
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма
1 : 2
Тэйлор Таунсенд
83
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
1 2 3
           
6 2 3
3 6 6
           
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