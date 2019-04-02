Панова и Блинкова проиграли на старте парных соревнований в Монтеррее

Российские теннисистки Александра Панова и Анна Блинкова не смогли выйти во второй раунд парных хардовых соревнований в Монтеррее (Мексика). В трёх партиях они уступили представительнице Польши Пауле Цане и россиянке Яне Сизиковой – 3:6, 6:2, 3:10.



Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Блинковой и Пановой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 8. Победительницы встречи отметились 2 двойными ошибками и 4 брейками.



Следующими соперницами Цани и Сизиковой станут победительницы матча Олмос (Мексика)/Стефани (Бразилия) — Аруабаррена (Испания)/Якупович (Словения).

Соревнования в Монтеррее завершатся в субботу 6 апреля.