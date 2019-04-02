Кенин: моя работа ног была ужасной, но я смогла адаптироваться к игре Лисицки

Американская теннисистка София Кенин прокомментировала свою победу на старте грунтовых соревнований в Чарльстоне (США). В двух партиях она обыграла представительницу Германии Сабину Лисицки со счётом 7:5, 6:4.

«Это был непростой матч с очень сильной соперницей. Я чувствовала, что двигаюсь не лучшим образом, поэтому пришлось бороться. Я знаю, что на грунте нужно доставать много мячей, много работать ногами и скользить. Моя работа ног оставляла желать лучшего, это было ужасно.

Я знала, что у Лисицки мощная подача, и мне требовалось к ней адаптироваться. Думаю, у меня это получилось. Она выполнила не так много эйсов после первого сета», — цитирует Кенин официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Кенин, посеяной под 13-м номером, станет представительница Пуэрто-Рико Моника Пуиг.