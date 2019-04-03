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Стивенс и Бертенс вышли в третий круг турнира в Чарльстоне

Стивенс и Бертенс вышли в третий круг турнира в Чарльстоне
Теннис / WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс (1) вышла в третий круг турнира в Чарльстоне (США), обыграв испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Слоан ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Стивенс поспорит с победительницей матча Тамара Зиданшек (Словения) — Айла Томлянович (Австралия, 14).

Действующая чемпионка голландка Кики Бертенс (2) стартовала с победы над итальянкой Мартиной Тревизан (Q) со счётом 6:2, 6:1 и сыграет с победительницей поединка Мария Саккари (Греция, 15) — Андреа Петкович (Германия).

Чарльстон. Женщины. Первый круг
Даниэль Коллинз (США, 11) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:1, 6:3.
Лаура Зигемунд (Германия) — Эмма Наварро (США, WC) — 7:5, 6:4.
Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 12) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:1, 4:6, 7:5.
Мария Саккари (Греция, 15) — Конни Перрин (Швейцария, LL) — 7:5, 3:6, 6:1.

02 апреля 2019 года, вторник. 23:50 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Слоан Стивенс
8
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 0
Сара Соррибес-Тормо
78
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
1 2 3
           
7 7 7 7  
6 4 6 4  
           
03 апреля 2019 года, среда. 04:55 МСК
Чарльстон. 2-й круг
Матч окончен
Мартина Тревизан
159
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
0 : 2
Кики Бертенс
6
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
03 апреля 2019 года, среда. 02:05 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Даниэль Коллинз
34
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
2 : 0
Мэдисон Бренгл
97
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
1 2 3
           
6 6  
1 3  
           
03 апреля 2019 года, среда. 02:55 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
2 : 0
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
1 2 3
           
7 6  
5 4  
           
02 апреля 2019 года, вторник. 22:45 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Магдалена Фрех
182
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
1 : 2
Михаэла Бузэрнеску
30
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
1 6 5
6 4 7
           
02 апреля 2019 года, вторник. 23:55 МСК
Чарльстон. 1-й круг
Матч окончен
Мария Саккари
50
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
2 : 1
Конни Перрин
144
Швейцария
Конни Перрин
К. Перрин
1 2 3
           
7 3 6
5 6 1
           
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