Стивенс и Бертенс вышли в третий круг турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Слоан Стивенс (1) вышла в третий круг турнира в Чарльстоне (США), обыграв испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Слоан ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал Стивенс поспорит с победительницей матча Тамара Зиданшек (Словения) — Айла Томлянович (Австралия, 14).

Действующая чемпионка голландка Кики Бертенс (2) стартовала с победы над итальянкой Мартиной Тревизан (Q) со счётом 6:2, 6:1 и сыграет с победительницей поединка Мария Саккари (Греция, 15) — Андреа Петкович (Германия).

Чарльстон. Женщины. Первый круг

Даниэль Коллинз (США, 11) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:1, 6:3.

Лаура Зигемунд (Германия) — Эмма Наварро (США, WC) — 7:5, 6:4.

Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 12) — Магдалена Фрех (Польша, Q) — 6:1, 4:6, 7:5.

Мария Саккари (Греция, 15) — Конни Перрин (Швейцария, LL) — 7:5, 3:6, 6:1.