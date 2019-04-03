Бертенс: когда я заиграла агрессивнее, у Тревизан возникли трудности

Голландка Кики Бертенс прокомментировала победу над итальянкой Мартиной Тревизан во втором круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:2, 6:1.

«Всегда нелегко проводить свой первый матч на грунте. В начале встречи я искала свой ритм и не так сильно вкладывалась в удары. Но постепенно я заиграла агрессивнее и в концовке уже была довольна своей игрой.

Это было нелегко. Думаю, всем пришлось непросто из-за прохладной погоды и невысокого отскока мяча. Со счёта 2:2 я стала показывать отличный теннис. Когда я начала действовать агрессивнее, у соперницы возникли трудности с движением по корту. Мне удалось выполнить ряд ударов навылет. Кроме того, я подавала гораздо лучше соперницы", — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

В третьем круге действующая чемпионка сыграет с победительницей поединка Мария Саккари (Греция) — Андреа Петкович (Германия).

«Мне в любом случае будет непросто. Это две прекрасные теннисистки. Петкович старается вернуться на прежний уровень, а Мария — настоящий боец. Меня ждёт сложный поединок», — сказала Бертенс.